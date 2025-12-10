Credit: Press

Interessanti news per i fan di Hugo Race!

L’ex componente dei Bad Seeds, infatti, ha appena annunciato il suo nuovo album con il suo progetto Fatalists, “I Made It All Up For You”, in uscita il prossimo 20 marzo via Gustaff Records / Helixed.

Mentre non abbiamo ulteriori notizie riguardo al suo disco, l’australiano ha però annunciato un lungo tour italiano per il mese di aprile a supporto della sua nuova fatica.

Saranno ben sette le date per Race previste per giovedì 16 allo Scumm di Pescara, venerdì 17 alla Chiesa Dell’Annunziata di Pesaro (all’interno della rassegna Playlist), sabato 18 alla Bottega Roots di Colle Val D’Elsa (SI), martedì 21 al Blah Blah di Torino, mercoledì 22 alla Ca’ Berti di Castelvetro (MO), giovedì 23 al Black Inside di Lonate Ceppino (VA) e venerdì 24 al Club Il Giardino di Lugagnano (VR).