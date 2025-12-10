La Prima Estate arricchisce il programma del secondo weekend annunciando due nomi tra i più apprezzati della scena internazionale: Wolf Alice e Nation of Language, attesi sul palco di Parco BussolaDomani sabato 27 giugno, nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz.

Biglietti QUI.

Band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico, i Wolf Alice hanno conquistato pubblico e critica fin dagli esordi con “My Love Is Cool”, proseguendo poi con il Mercury Prize per “Visions of a Life” e il successo di “Blue Weekend”, numero 1 nel Regno Unito e premiato come Best Group ai Brit Awards.

Il 29 agosto 2025 è uscito il nuovo album “The Clearing”, registrato a Los Angeles con Greg Kurstin: un lavoro ambizioso, ricco di melodie e ispirazioni anni ’70, che segna per la band l’inizio di una nuova fase artistica. Dopo anni di tour sold out e apparizioni nei principali festival mondiali, i Wolf Alice arrivano a La Prima Estate col loro attesissimo live

Tra i progetti più originali della scena synthpop contemporanea, i Nation of Language hanno saputo unire sensibilità elettronica e lirismo umano, guadagnandosi l’attenzione del pubblico internazionale. Dopo i primi due album pubblicati in piena pandemia, è con “Strange Disciple” (2023), nominato Album of the Year da Rough Trade, che la band si afferma come una delle voci più innovative dell’alt-pop.

Il nuovo lavoro “Dance Called Memory”, prodotto da Nick Millhiser (LCD Soundsystem, Holy Ghost!), amplia la loro palette sonora e approfondisce i temi della perdita, dell’amicizia e della ricerca di connessioni autentiche.

La serata del 27 giugno si inserisce in una line-up d’eccezione che comprende, tra gli altri, Jack White, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Twenty One Pilots, Wet Leg, Sleaford Mods, Emiliana Torrini, confermando La Prima Estate come uno degli appuntamenti più originali e internazionali dell’estate italiana