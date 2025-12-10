foto di Lorenzo Castore, artwork di Valerio Bulla

Si chiama “La ragazza di Vittorio”, il nuovo singolo di Tutti Fenomeni, seconda anticipazione di “Lunedì”, l’album in arrivo il 23 gennaio per 42 Records/Epic Records Italy e da oggi disponibile in pre-order.

Dopo “Piazzale degli Eroi”, che ha segnato il suo atteso ritorno alla musica dopo tre anni di silenzio, l’artista romano – al secolo Giorgio Quarzo Guarascio – torna con una canzone prodotta da Giorgio Poi, così come tutto il disco in uscita.

Un brano che ancora una volta gioca in modo spiazzante con i contrasti: un sound morbido, malinconico e arioso abbraccia un testo esplicito, cinico e pungente ma che, al tempo stesso, si lascia scheggiare da barlumi di speranza e di dolcezza. Perché in fondo nel male che resiste, tra il Big Bang e l’ Apocalisse, qualcuno crede ancora che l’ amore esiste.

Immerso nel contemporaneo e al tempo stesso capace di guardarlo con lucidità e sottolinearne in modo brillante le storture e le contraddizioni, nelle nuove canzoni Tutti Fenomeni aggiunge un ulteriore strato di profondità alla sua scrittura, lasciando più spazio alle emozioni e ai sentimenti per emergere, pur senza perdere l’ironia puntuale e l’approccio mordace e irriverente che lo contraddistinguono.

“La ragazza di Vittorio” incarna alla perfezione questo percorso di crescita e maturazione artistica e personale: Giorgio, che da sempre racconta la morte, stavolta parla anche – a modo suo – di amore, e del suo costante scontro con l’aridità che imperversa nel nostro tempo.

Cos’è il sesso? Cos’è il sesso nella società spettacolare, digitalizzata e anomica in cui viviamo? È vita, catarsi e libertà, o è vuota ripetizione e dipendenza? Racconta Tutti Fenomeni. Sappiamo ancora pensare, amare e godere in modo autonomo dell’incontro fisico e spirituale con l’altro o non riusciamo a fare altro che trasformare tutto in simulacro mercificato, immortalando, registrando e aspettando che un’intelligenza artificiale viva per noi e ci porti una fidanzata come farà con Vittorio? La scintillante comodità dei dispositivi che sembrano toglierci da qualunque impaccio, anche quello di esplorare(ci), soffrire e meravigliarci del corpo a corpo con l’altro, ci ruba quel che è più prezioso: la fatica, l’errore, lo stupore e l’esperienza. Si prende la vita. Svuota e rende automatico tutto ciò che è umano: dalla creatività dell’artigiano, sostituito dalla macchina, all’amore curioso, violento e impacciato degli adolescenti rapito nella deumanizzazione di Tinder e Onlyfans. Basterà credere nell’amore per resistere e salvarsi? C’è un albero a cui Vittorio può legarsi come ha fatto Ulisse per resistere alle sirene che lo circondano e riscoprire il sesso intriso d’amore che dà senso alla vita?

Tutti Fenomeni ha annunciato anche due imperdibili appuntamenti live, organizzati da Dna concerti: il 9 aprile all’Atlantico nella sua Roma e a fine maggio al Mi Ami Festival a Milano.

Info e biglietti: https://dnaconcerti.com/artisti/tutti-fenomeni/