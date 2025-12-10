Credit: Paul Postle

Sabato 13 dicembre al Mercato Coperto di Serino (AV) ci sarà La Festa dello Scambio, un evento che porta in Irpinia due leggende della musica britannica: Dave Rowntree (Blur) e Mike Joyce (The Smiths).

I due musicisti presenteranno i loro lavori editoriali – rispettivamente “Early Blur Photos – No One You Know” e “The Drums” – in un dialogo che ripercorre la storia del britpop e del post-punk attraverso immagini e racconti inediti. A seguire, il batterista storico dei The Smiths e il componente Blur si alterneranno in consolle per un dj set che attraverserà decenni di cultura musicale. L’interprete della serata sarà Milena Sanfilippo. Ad accompagnare l’evento, Vinyl Gianpy come dj resident, mentre intorno prenderà vita il Mercato Totale: un market del ri-uso che riunisce espositori, artisti e realtà artigianali irpine.

Dalle 17 del 13 dicembre, ad ingresso libero, sotto il legno del Mercato Coperto di Serino, un evento che è un inizio con la musica al centro e tantissime realtà artistiche e artigianali intorno. Sarà un incontro con due artisti enormi, una chiacchierata, la presentazione dei loro libri, il firmacopie, e il loro dj set per un viaggione collettivo indimenticabile.

