The Flaming Lips torneranno in Italia nel prossimo mese di giugno per due date dopo quattro anni di assenza.

Formati in Oklahoma nel 1983, i Flaming Lips diventano presto una delle forze più iconiche, influenti, imprevedibili e vitali della musica rock alternativa americana. Nel corso della sua carriera la band ottiene tre GRAMMY® Awards, una nomination ai Tony e un Disco d’Oro RIAA per “Yoshimi Battles The Pink Robots”. Q Magazine li ha inseriti tra le 50 Band da Vedere Prima di Morire. Apparsa in numerosi programmi televisivi e in uno spot del Super Bowl, ha anche contribuito a colonne sonore iconiche e collaborato con artisti del calibro di Miley Cyrus, Chris Martin, Kacey Musgraves, Yoko Ono e Tame Impala.

Gli appuntamenti con gli statunitensi sono previsti per mercoledì 17 al Parco Della Musica di Milano e per giovedì 18 al BOnsai di Bologna (presso il Parco Delle Caserme Rosse).

I biglietti che costeranno 40 € + d.p. (prato) e 50 € + d.p. (Pit) per la data lombarda e 40 € + d.p. (prato) e 50 € + d.p. (Pit e Tribuna numerata) per il live emiliano, mentre le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre su ‘Ticketone.it‘ (MI e BO) e su ‘Boxerticket.it‘ (MI).