Che bello ritrovare su queste pagine i P.A.O. dopo che, nella prima metà dell’anno, ci avevano deliziato col loro album d’esordio “A cuore aperto” (con cui arrivarono a contendersi la Targa Tenco per la Migliore Opera Prima).
Il progetto di Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile si muove in continuità con la miglior tradizione della canzone d’autore italiana, innestata in un apparato musicale rock, un po’ come facevano ad esempio negli anni ’90 gli Elettrojoyce di Filippo Gatti che non a caso qui figura come produttore artistico.
A rinsaldare ancora di più un legame che pare indissolubile, e rappresentare al contempo una continuità tra le due esperienze musicali, giunge questo sentito omaggio del duo che reinterpreta “Raga”, uno dei brani più significativi del gruppo romano, con la partecipazione dello stesso Gatti al pianoforte.
In questa nuova versione dei P.A.O. la canzone non smarrisce certo il suo spirito originario, anzi, viene oltremodo valorizzata la delicatezza e l’anima poetica del testo, cosicché si finisce avvolti dall’atmosfera sognante di cui è intrisa dalla prima all’ultima nota.
