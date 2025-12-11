Credit: Jeffrey Fowler

J Mascis torna a farsi sentire con un “nuovo” singolo.

“Say It On“, che ha una nuova copertina disegnata dal figlio Rory, esce oggi in versione digitale via Sub Pop Records.

Abbiamo messo “nuovo” tra virgolette perché, in realtà, il brano del frontman dei Dinosaur Jr. era stato registrato durante le session di “Elastic Days” (2017) ed era già stato presentato come b-side dell’edizione giapponese del disco, oltre oltre a far parte della compilation “Gimme Shelter” (2025) per il Fire Relief. Solo ora però trova la sua pubblicazione ufficiale.