Credit: Press

Ben Harper tornerà in Italia a giugno e luglio 2026.

Il musicista californiano è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

Saranno ben cinque gli appuntamenti con lui previsti che inizieranno sabato 20 giugno (alle ore 13) al Mountain Beat Festival di Pinzolo (presso il Doss Del Sabion) in versione solista unplugged.

Il tour proseguirà poi insieme ai suoi fidi Innocent Criminals sabato 27 al Collisioni Festival in Piazza Medford ad Alba (CN), domenica 28 al Parco Mediceo di Pratolino (FI) per il Musart Festival, lunedì 29 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (all’interno del Rock In Roma) e mercoledì 1 luglio alla Fiera di Cagliari.

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre su ‘Ticketone.it‘ (TN, CN, FI, Roma) e su ‘Boxol.it‘ (CA).