I Dropkick Murphys ritorneranno in Italia in estate.

La storica band celtic-punk del Massachusetts presenterà ai suoi fan italiani il suo tredicesimo album, “For The People”, uscito lo scorso luglio via Dummy Luck Records.

Dal 1996 il gruppo statunitense fa musica perfetta per essere urlata all’ultimo giro di birra in un pub, in palazzetti gremiti e in uno stadio durante gli ultimi minuti di una rimonta leggendaria. La loro discografia include quattro album consecutivi entrati direttamente nella Top 10 di Billboard (“Turn Up That Dial”, “11 Short Stories Of Pain & Glory”, “Signed and Sealed in Blood”, “Going Out In Style”), insieme all’album certificato oro “The Warrior’s Code” del 2005, che contiene il singolo doppio platino “I’m Shipping Up To Boston”.

La musica dei Dropkick Murphys ha generato mezzo miliardo di streaming mentre dagli anni ’90 ad oggi la band ha venduto silenziosamente oltre 8 milioni di dischi in tutto il mondo e ha registrato numerosi sold out in più continenti. I Dropkick Murphys sono tornati nel 2022 con il loro primo progetto completamente acustico, “This Machine Still Kills Fascists”, e l’anno successivo con “Okemah Rising”, due album che danno vita musicale a testi per lo più inediti del leggendario Woody Guthrie, curati per la band dalla figlia di Woody, Nora Guthrie.

Saranno due le date per la formazione del Massachusetts previste per martedì 28 luglio alla Fiera Della Musica di Azzano Decimo (PN) e per mercoledì 12 agosto alla Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN), dove suoneranno anche Therapy? e Hot Water Music.

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 15 dicembre su ‘Ticketmaster.it‘.