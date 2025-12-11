Credit: Press

È davvero fresco e coinvolgente questo nuovo EP degli abruzzesi Metanoia (ossia il cantante Enrico Romagnoli, il chitarrista Giuseppe Genua, il bassista Jacopo Marcozzi e il batterista Federico Capuani).

“Se non fosse tutto qui?” è formato da cinque pezzi che mostrano la buona versatilità musicale del gruppo, nel contesto di un indie-pop che non ha smarrito del tutto quel brio funk che ne caratterizzava gli esordi.



L’inizio affidato a “Mi sono rotto il c***o” è programmatico: con questo testo si sente veramente l’esigenza di prendere le distanze da certe situazioni-tipo per rivendicare la propria unicità e diversità.

È un brano solo apparentemente scanzonato e che non avrebbe certo sfigurato, ad esempio, nel catalogo degli Zen Circus.

La buona cartuccia sembra sia stata sparata subito ma in realtà ogni episodio è degno di nota e si sa distinguere rendendo assai gradevole l’ascolto.

Colpisce la dolce melodia e l’immediatezza di “Blu” così come l’intensità di “Esseri umani”.

Se le radio mainstream non fossero sin troppo omologate, in un mondo giusto ci sarebbe assolutamente spazio per le canzoni dei Metanoia, perché contengono ogni elemento per piacere al grande pubblico.

Continueremo a seguirli, confidando in una loro ulteriore crescita artistica.

Metanoia: Facebook