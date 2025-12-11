credit: press

È David Byrne ad aprire la XXII edizione del Locus Festival, che anche la prossima estate torna a portare la grande musica in Puglia dal 23 giugno al 14 agosto.

Il fondatore dei Talking Heads, figura di spicco della cultura contemporanea, sale sul palco il 23 giugno alla Fiera del Levante di Bari per la prima data del tour italiano e l’unica al Sud Italia.

Un artista con cui il festival conferma la sua vocazione internazionale e la voglia di alzare sempre più l’asticella artistica, dopo aver ospitato in passato artisti quali Robert Plant, Ben Harper, Lauryn Hill, Morrissey, Sigur Ros, Herbie Hancock e moltissimi altri.

La manifestazione nata 22 anni fa a Locorotondo, nel cuore della valle d’Itria, estesa negli anni a Bari, Ostuni e Fasano fino ai vigneti di Minervino Murge e le spiagge di Torre Canne, sceglie per raccontare questa edizione una celebre frase di Miles Davis: “Don’t play what’s there. Play what’s not there“. “Non suonare ciò che c’è, suona piuttosto cosa non c’è” è il motto con cui la leggenda del jazz incoraggiava a cercare note e significati negli spazi meno esplorati e battuti. Un approccio creativo e libero a cui si è ambiziosamente ispirato Locus Festival nel corso della sua storia.

La line up 2026 inizia quindi con David Byrne il 23 giugno a Bari. Un’occasione unica per ascoltare il suo nuovo progetto “Who Is The Sky”, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, e vedere in azione un artista che ha ridefinito il live contemporaneo con spettacoli immersivi, coreografati e ricchi di creatività, continuando a unire avanguardia e pop accessibile come nessun altro.

Il 3 luglio sempre a Bari il suono dei leggendari King Crimson rivive attraverso una formazione irripetibile che riunisce quattro mostri sacri della musica internazionale. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey salgono sul palco insieme come BEAT, il progetto nato dal desiderio di proporre una nuova e potente rilettura dei tre album cult degli anni ’80 (“Discipline”, “Beat” e “Three of a Perfect Pair”). Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi.

Il 30 luglio nella grande area della Fiera del Levante arriva il progetto di Marcus Miller “We Want Miles!”. Autore, produttore, polistrumentista e innovatore del basso elettrico, oltre che grande collaboratore di Miles Davis, Miller porta sul palco non una semplice celebrazione, ma un’esperienza viva e contemporanea che riaccende lo spirito rivoluzionario di un artista che ha influenzato tutta la musica moderna. Una formazione straordinaria che comprende quattro storici collaboratori di Miles: Marcus Miller al basso, Mike Stern alla chitarra, Mino Cineleu alle percussioni e Bill Evans al sax. Con loro, il visionario trombettista Russell Gunn, Brett Williams alle tastiere e Anwar Marshall alla batteria, protagonista della nuova generazione jazz.

Tra gli artisti annunciati nella Masseria Ferragnano di Locorotondo ecco Jalen Ngonda, sul palco il 7 agosto. Un progetto in cui rivive l’autentico spirito della grande black music tradizionale in maniera fresca e assolutamente contemporanea. Il suo album d’esordio “Come around and Save me” ha incantato artisti del calibro di Snoop Dog, Jill Scott ed Elton John. Gli ultimi singoli, “All About Me” e l’accattivante “Just as long as we are together” sono ulteriori gemme che stanno contribuendo ad aumentare l’hype internazionale che lo avvolge.

Il 9 agosto un vecchio amico del Locus Festival: Mannarino torna in Masseria per l’unica data in Puglia con un nuovo album in preparazione, pronto a incantare ancora una volta il pubblico dopo il successo del suo primo tour internazionale nel 2025.

Locus Festival svelerà progressivamente nelle prossime settimane gli altri artisti ed eventi del 2026, distinguendosi sempre di più per eterogeneità stilistica e alto livello qualitativo.

Pensando al pubblico più affezionato, Locus Festival ha messo a disposizione l’abbonamento “LOCOROTONDO PASS“, che offre a costo dimezzato l’ingresso per tutte le 8 serate in Masseria Ferragnano, dal 7 al 14 agosto