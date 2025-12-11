credit: press

Gli All the Young tornano con “Something More”, un nuovo singolo che cattura lo spirito indomito della band e la sua fiducia in un futuro migliore.

Una canzone in puro stile ATY: diretta, immediata, energica e ipermelodica. Pronta per essere cantata con gli occhi chiusi e la voce al massimo!

Il frontman e autore Ryan Dooley spiega: “Something More parla di superare tutta la negatività del mondo e credere che possiamo fare di meglio. A volte possiamo sentirci come se fosse tutto solo una perdita di tempo, ma noi siamo qualcosa di più!“

Fedele a questo messaggio, il singolo trasmette l’energia anthemica e l’onestà emotiva che hanno portato All the Young alla ribalta. Con chitarre squillanti, ritmi trascinanti e l’inconfondibile voce infuocata di Dooley, “Something More” trasmette un senso di urgenza e speranza. Un grido di battaglia per chiunque si rifiuti di cedere al cinismo.

