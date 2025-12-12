Leggo di uno degli esordi Marvel più deboli sia in sala che su piattaforma, ed e’ un peccato. Perchè a me questo corso un po’ ingenuo, un po’ nostalgico, che sia Marvel che DC (leggi il “Superman” di Gunn) sembrano aver intrapreso, che almeno in parte rinnega brandizzazioni e interconnessioni multiversico-quantiche varie, piace.

Ecco questo “The Fantastic 4: First Steps” è una (non)origin story con tutti i crismi, dove i personaggi vengono introdotti, caratterizzati il giusto e poi subito piombati a combattere il cattivone di turno. Proprio come si faceva un tempo, per divertirsi allegramente in famiglia sotto le feste. Un’idea di cinema di largo consumo, insomma, che sembrava ormai sepolta sotto tonnellate di liquame multiverse e che invece, forse, resiste.



L’ambientazione retrofuturista è pregevole, i toni azzurri della fotografia dolcemente pop e il cast, programmaticamente corale, ha dato dei volti rassicuranti alla famiglia di supereoi per eccellenza. Ovviamente, come dicevo, i numeri non danno ragione a Shakman e chi lo è andato a vedere probabilmente lo ha fatto solo per la scena post-credit con Dr. Doom.