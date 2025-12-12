Bobby Wratten crea di nuovo il perfetto album autunnal – invernale con “Colours Yet To Be Named” a tre anni di distanza da “Overwintering” che tanto aveva ben impressionato critica e pubblico segnando l’inizio di una nuova fase della sua già lunga carriera.

Credit: Beth Arzy

Una stagione dopo l’altra resta immutata l’eleganza espressa dai Lightning In A Twilight Hour con Wratten sempre affiancato da Anne Mari Davies, Beth Arzy e Michael Hiscock. Produce ancora una volta Ian Catt abile nel cesellare atmosfere soffuse e rarefatte tra chitarre e sintetizzatori, melodie suadenti e fulgide armonie.

Minimalismo e pop songs per Wratten che dopo i The Field Mice, Northern Picture Library e Trembling Blue Stars si è dedicato a un progetto corale e condiviso, a un viaggio poetico tra America, Svizzera, Inghilterra, la Parigi degli anni sessanta e Londra negli anni ottanta.

Parole e suoni che vanno di pari passo fin dalle prime note di “Red Comet” con la voce di Anne Mari Davies che racconta agrodolci storie di vita (“The American dream / A nightmare in waiting / When you don’t want to play the game“) su un arrangiamento essenziale ma affascinante.

Intensità che non viene mai meno in ballate riflessive e raffinate come “Fortress”, “Inner Heat” con chitarre e tastiere in una fuga che diventa isolamento e salvezza, gli arpeggi delicati di “Addicere” e l’elettronica di “Opaque Retreat”, la batteria in “Every Flame a Sunset” che creano un mondo malinconico e irresistibile.

Tutto torna, tutto ha senso nel magnetico alternarsi delle voci di Anne Mari Davies, splendida in “The Quiet and the Confusion” e Wratten, struggente in “The No-sound of Falling Snow” (“Mozart and war crimes / Entwine above the train lines / Notes rise and crystallize / In a sky of lost lives“).

Cambi di ritmo leggeri, voicing di chitarra intriganti, il sound diventa cadenzato in “Graph Paper”, “Blue Traces” e “Folk Radio” che chiudono un disco da ascoltare a occhi chiusi lasciandosi trasportare nell’universo parallelo dei Lightning In A Twilight Hour.