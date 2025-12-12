Bragg è tornata con una nuova canzone dal forte contenuto politico: “Put Christ Back Into Christmas” infatti è una risposta a Tommy Robinson, uno dei più importanti attivisti di estrema destra del Regno Unito. Il suo nome è accostato all”organizzazione anti-islamica (di breve durata) English Defence League e a Gerard Batten, ex leader del partito Independence Party. Recentemente è salito ancora alla ribalta per le sue posizioni xenofobe e Bragg ne parla in un post su Substack:

Tommy Robinson, esponente di estrema destra in cerca di attenzione, sta organizzando una campagna per “riportare Cristo nel Natale”, ma la sua improvvisa conversione al cristianesimo non ha nulla a che vedere con la fede e tutto a che vedere con la politica identitaria. Questo fa seguito alla marcia Unite the Kingdom di quest’estate, durante la quale sono stati sventolati simboli cristiani per emarginare i migranti, nonostante il fatto che la maggior parte delle congregazioni cristiane in crescita nel Regno Unito siano composte da persone provenienti dalla diaspora africana. In risposta, la Chiesa d’Inghilterra sta lanciando una campagna di manifesti utilizzando l’hashtag #joyforall per contestare il messaggio anti-immigrati promosso da Robinson. Una coalizione di gruppi ecclesiastici chiamata Joint Public Issues Team, che comprende la Chiesa d’Inghilterra, l’Unione Battista della Gran Bretagna, la Chiesa Metodista e la Chiesa Riformata Unita, ha messo insieme una risorsa di “risposta rapida” per le chiese, con un appello a concentrarsi in particolare sulla domenica 14 dicembre, il giorno dopo che Robinson terrà un raduno di canti natalizi di estrema destra. Robinson sta cercando di introdurre il nazionalismo cristiano nel Regno Unito, organizzando sabato 13 dicembre una funzione religiosa nel centro di Londra con lo slogan “Riportiamo Cristo nel Natale”. Ha detto ai suoi seguaci che ciò comporta «richiamare l’attenzione sull’immigrazione incontrollata e sul progressivo svanire del nostro patrimonio culturale». Stand Up To Racism e Care4Calais stanno organizzando una contro-manifestazione sabato alle 13:00 fuori Downing Street. Sarò lì per cantare alcune canzoni. Eccone una che ho appena scritto per ricordare a Tommy e ai suoi amici il vero significato del Natale, utilizzando la melodia della canzone folk scozzese ‘Come All Ye Tramps and Hawkers’