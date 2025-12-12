Southern Fried e ABKCO Music & Records presentano al mondo “Satisfaction Skank”, una storica collaborazione ufficiale tra Fatboy Slim e i Rolling Stones.

Più di 60 anni fa, Keith Richards scrisse l’iconico riff di “(I Can’t Get No) Satisfaction” nel cuore della notte su un registratore a casa sua, mentre i Rolling Stones erano in tour a Clearwater, in Florida.

Quattro decenni dopo quel momento di illuminazione, Norman Cook ha giocosamente fuso il suo allora recente successo “The Rockafeller Skank” – il singolo pionieristico di “You’ve Come a Long Way Baby” – con l’iconico riff di chitarra di “Satisfaction” di Keith Richards e il testo e la voce ribelli di Mick Jagger in qualcosa di più della somma delle sue parti. Il ritornello “I Can’t Get No…” è stato usato come arma segreta nei suoi primi DJ set Fatboy Slim in tutta l’America. Il mashup ha lasciato il pubblico incerto se Fatboy Slim fosse una band, un DJ o qualcosa di completamente nuovo.

<a href="https://southernfriedrecords.bandcamp.com/album/satisfaction-skank">Satisfaction Skank by Fatboy Slim, The Rolling Stones</a>

Con la musica dance britannica al suo apice massimo da decenni, il momento non poteva essere più maturo per questa collaborazione sismica e ad alta energia che finalmente vede la luce dopo essere rimasta a lungo nel cassetto, in attesa dell’OK della band. La decisione del gruppo richiama alla memoria il 2019, quando Jagger e Richards rinunciarono ai diritti su “Bitter Sweet Symphony” (che conteneva un campionamento di “The Last Time”) dei Verve. .