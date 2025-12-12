Mauro Ermanno Giovanardi pubblica “Veloce”.

In “Veloce”, Mauro Ermanno Giovanardi osserva una condizione che tutti riconosciamo: quella corsa continua che attraversa le nostre giornate, mentre il tempo accelera e il mondo sembra chiederci di stare al passo senza spiegarci per cosa, né perché. È una frenesia silenziosa, quasi una apnea quotidiana, che scivola nei gesti e li rende più rapidi del pensiero.

La canzone si muove con un respiro trattenuto: una musica che scruta senza giudicare, lasciando affiorare dubbi più che certezze. Giovanardi segue l’umanità nel suo tentativo di reggersi in equilibrio tra due forze opposte: il bisogno di rallentare e la pressione invisibile – ma perentoria – di un’epoca che accelera da sola, come un algoritmo lasciato incustodito.

Da qui nasce la domanda che serpeggia nel brano: che cosa resta dell’essenza umana quando la velocità diventa dettato?

La poetica di Giovanardi evita l’enfasi e preferisce scolpire le pieghe del quotidiano, quelle tensioni sottili che vivono ai margini: i dettagli che sfuggono, l’ansia che serpeggia sotto traccia, la linea fragile tra una quiete desiderata e una corsa che non finisce mai. È uno sguardo che trasforma le vibrazioni del presente in un racconto musicale che non impone, ma svela.

Musicalmente pulsante e testualmente affilato, “Veloce” mette in scena il cortocircuito tra cuore e prestazione, tra desiderio di pace e culto della performance. Racconta l’essere umano che tenta – ingenuamente, ostinatamente – di “andare più veloce delle macchine”, ritrovandosi infine in quello spaesamento esistenziale che è il marchio della nostra epoca.