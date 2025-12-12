Steve Gunn tornerà in Italia ad aprile.
Il musicista indie-folk nativo della Pennsylvania, ma di stanza a Brooklyn presenterà il suo settimo LP, “Daylight, Daylight“, pubblicato a novembre via Quarter Records.
Saranno ben cinque le date nel nostro paese dell’ex componente dei Violators di Kurt Vile previste per lunedì 13 al Cinemino Ad Astra di Genova, per martedì 14 all’Arci Bellezza di Milano, per mercoledì 15 all’HB Demu di Collestatte (TR), per giovedì 16 all’Unplugged In Monti di Roma e per venerdì 17 alla Casa Del Popolo Il Progresso di Firenze.