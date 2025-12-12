A cavallo tra discordia e serenità, i Rude Films contrappongono luce e oscurità per creare un rock alternativo che è al tempo stesso inquietante e pieno di speranza.

Nel marzo 2025 è uscito il loro album di debutto omonimo, preceduto dai singoli “Mort Subite” e “Blood on the Tracks”. Il loro nome inzia sempre più a girare e a ragione, possiamo dire noi.

Due nuovi singoli, “Through the Light” e “Horseshoe”, segnano le ultime uscite per la band in questo 2025. Entrambe le canzoni saranno racchiuse in un 7″.

Un brano trascinante, ad alto voltaggio chitarristico: la band tiene alti i giri del motore e le chitarro rombano, esaltandosi in un grande assolo e in un giro penetrante, ma la potenza non è mai fine a sè stessa, è gestita e controllata alla grande.

