“Light Dust” è il nuovo brano targato Swayglow, altamente ipnotico e dalle tinte oscure, quasi “alla Cure“. Si esce da quella che poteva essere una zona più dream-pop o shoegaze e si entra in una nuova dimensione sonora che non spaventa affatto Giulia Cinquetti, che anzi, si trova perfettamente a suo agio, sostenuta, alla voce, dalla magistrale presenza di Gioia Podestà dei Maquillage. Entrambe avevano già condiviso la bella esperienza degli You, Nothing..

“Questo è un pezzo importante perché chiude il fil rouge di una storia di perdita e rinascita insieme a “Jasmine” e “Amniotic”. È il cuore pulsante, il baricentro di tutto l’ EP: “Unpredictable Blooming” che uscirà il 13 febbraio 2026.

È una canzone speciale perché mi riconduce ad unirmi nuovamente ad una persona per me fondamentalmente nella musica Gioia Podestà Il video è stato girato al giardino di Pojega, Villa Rizzardi, poi montato insieme ad immagini di ballerini da cui ero attratta e mi davano senso di libertà e completa fusione con sé stessi“.

Listen & Follow

Swayglow: Facebook