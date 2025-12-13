10. SUPERHEAVEN

Superheaven

[ Blue Grape Music ]

A dieci anni di distanza dalla loro ultima fatica in studio, nel 2025 sono tornati a farsi sentire anche i Superheaven. Un album che, nel suo piccolo, ridà speranza a tutti coloro che sono cresciuti con questo tipo di sonorità alternative rock: potenti e al tempo stesso melodiche, in bilico fra il grunge e lo shoegaze.

9. MILITARIE GUN

God Save The Gun

[ Loma Vista ]

Un album intenso e caleidoscopico per una band in crescita: quattordici tracce in cui il gruppo fonde post-hardcore, punk, pop-punk, grunge e power-pop in un sound che oscilla tra melodia ed elettricità.

8. CHAT PILE E HAYDEN PEDIGO

In The Earth Again

[ Computer Students/Modulor ]

L’unione tra la furia dei Chat Pile e la sensibilità di Hayden Pedigo dà un risultato straniante ma intenso, capace di colpire con forza e delicatezza allo stesso tempo. Un ottimo disco, cupo e riflessivo, che riesce nel miracolo di avvicinare lo sludge metal ad atmosfere noise, acustiche, folk e drone.

7. DEAFHEAVEN

Lonely People With Power

[ Roadrunner ]

Solido, sincero, e capace di trasmettere grande intensità: i Deafheaven tornano alla loro particolarissima formula black metal con un bell’album in equilibrio tra la furia estrema dello screaming lancinante di George Clarke e le atmosfere malinconiche e commoventi dello shoegaze.

6. GAYTHEIST

The Mustache Stays

[ Hex Records ]

Una scarica travolgente di noise rock, punk, grunge e metal, suonata con feroce ironia e gioia contagiosa. Il trio di Portland mescola con dovizia e talento riff incandescenti, batteria martellante e melodie quasi pop, riuscendo nella difficile impresa di creare un suono potentissimo eppure immediato.

5. MCLUSKY

The World Is Still Here And So Are We

[ Ipecac Recordings ]

Il rumore viene elevato a forma d’arte, usato come strumento per incarnare paure, insicurezze e ossessioni: dissonante, crudo ma potentissimo. Nonostante l’assenza del loro storico produttore Steve Albini, l’album che segna il ritorno sulle scene dei Mclusky dimostra quanto il loro mix fra noise rock e post-hardcore sia quanto mai moderno e necessario in un mondo che si è trasformato in una festa apocalittica senza fine.

4. PARADISE LOST

Ascension

[ Nuclear Blast ]

Mescolando la pesantezza death-doom delle origini con atmosfere gotiche/melodiche più moderne, le dodici tracce di “Ascension” catturano l’essenza del suono classico dei Paradise Lost. Nessuna rivoluzione nello stile, ma brani come “Serpent On The Cross” e “Salvation” sono piccoli capolavori che vanno ad aggiungersi al ricchissimo catalogo della band metal inglese.

3. DEFTONES

Private Music

[ Reprise/Warner ]

Un bel ritorno da parte dei Deftones che, almeno per quanto mi riguarda, in questo 2025 ci hanno fatto sentire il loro miglior disco degli ultimi quindici anni. Le caratteristiche tipiche del loro sound ci sono tutte, ma continua ad avvertirsi una voglia di evolvere che è assai rara per una band sulle scene da più di trent’anni. Brani come “I Think About You All The Time” e “Departing The Body” sono emblemi della grandezza e del coraggio del gruppo californiano.

2. SLEIGH BELLS

Bunky Becky Birthday Boy

[ Mom + Pop Music ]

Non sarà per tutti i gusti, ma questo è il pop metal nella sua forma migliore. Riff potenti, synth incisivi e ritornelli costruiti ad arte per restare impressi in mente. I brani scorrono veloci e spensierati – tra bubblegum pop-punk e rock sotto steroidi – impreziositi da una produzione pulita, pompatissima, con un focus sull’impatto immediato. L’intento è chiaro: divertire e far muovere la testa, senza fronzoli ma con tanta fantasia.

1. CORONER

Dissonance Theory

[ Century Media ]

32 anni di attesa per un nuovo disco, ma ne è valsa la pena. Gli svizzeri Coroner, leggende del thrash metal europeo, tornano a produrre musica originale con un album che espande e ammoderna le intuizioni progressive e industrial del passato, alternando momenti di tensione brutale a rare aperture melodiche (con tanto di leggere venature jazz). Un comeback potente e compatto, utile a riscoprire il talento e la perizia tecnica di un trio incredibilmente sottovalutato.