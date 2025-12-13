Il 9 agosto 2025, Peter Perrett insieme ad altre 531 persone è stato arrestato durante la protesta organizzata da Defend Our Juries contro la messa al bando di Palestine Action come gruppo terroristico da parte del governo inglese.

Peter Perrett, che è ebreo, sostiene la Palestina da molti anni e oggi pubblica la nuova canzone “PROUD TO BESELF-HATING (irony and provocation)”. A proposito del brano, Perrett dice: “Di solito scrivo musica sull’amore e sulla condizione umana. Tuttavia, non sono riuscito a scrivere mentre assistevo agli orrori che si sono verificati negli ultimi due anni. Avevo bisogno di scrivere questa canzone; è stata catartica e ha esorcizzato i demoni“.

Perrett spera che questa canzone “apra i cuori di tutti al genocidio che sta avvenendo in Palestina“.

Peter Perrett (ex cantante e chitarrista dei The Only Ones) ha pubblicato il suo terzo album solista, “The Cleansing”, nel novembre 2024. L’album aveva fatto seguito a “Humanworld” del 2019 e “How The West Was Won” del 2017, quest’ultimo il suo primo nuovo lavoro in oltre 20 anni.