Il frontman degli Starsailor James Walsh è pronto a pubblicare il suo nuovo album “It’s All Happening” il 30 gennaio.
“It’s All Happening” dimostra, come ci dicono le note stampa, che il suo stile di scrittura personale e vulnerabile, che lo ha reso famoso, è più forte che mai, ma in questa occasione il suono essenziale amplifica l’intensità delle emozioni. I temi trattati scorrono in modo molto naturale tra una ricchezza di ispirazioni, dai sentimenti personali alla fotografia, dai luoghi all’attualità.
James dice: “Questo è uno degli album più riflessivi e lirici che abbia mai realizzato. Quando riascolto alcune delle vecchie canzoni degli Starsailor, ne sono davvero orgoglioso perché hanno toccato molte persone. Ma a quell’età sei il centro del tuo mondo. Diventi molto più consapevole delle cose che dici e di come influenzano gli altri. E quando diventi più stabile, gli alti e bassi della vita sono completamente diversi da quelli che erano prima. Inizi a cercare storie stimolanti nella vita degli altri per ispirare i tuoi testi“.
Il suo attuale singolo, “I Can’t Keep Myself From Loving You”, assume un punto di vista personale e riflessivo, affrontando l’insicurezza di sentirsi inadeguati quando una nuova relazione sboccia.
Aggiunge: “Penso che la maggior parte delle persone, a meno che non siano estremamente sicure di sé, abbiano sempre quel dubbio: ‘Sta succedendo davvero?’. È un periodo che appartiene al mio passato, ma è molto facile da ricordare“.
Il disco è stato interamente scritto, prodotto ed eseguito da James nel suo studio di casa. È il risultato della libertà creativa di poter registrare in qualsiasi momento, essendo l’unico musicista nella stanza, e avendo il tempo e la crescente esperienza di produzione per plasmare l’atmosfera delle canzoni in qualsiasi direzione desideri.
Tracklist:
1.At The End Of Everything
2.Moving Target
3.Shadows
4.I Can’t Keep Myself From Loving You
5.The Great Northwest
6.Coney Island
7.Broken Days
8.Rachel
9.Tea & Sympathy
10.Pooles Cavern
11.Firefly Moments