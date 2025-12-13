Credit: Bandcamp

Il frontman degli Starsailor James Walsh è pronto a pubblicare il suo nuovo album “It’s All Happening” il 30 gennaio.

<a href="https://jameswalshofficial.bandcamp.com/album/its-all-happening">Its All Happening by James Walsh</a>

“It’s All Happening” dimostra, come ci dicono le note stampa, che il suo stile di scrittura personale e vulnerabile, che lo ha reso famoso, è più forte che mai, ma in questa occasione il suono essenziale amplifica l’intensità delle emozioni. I temi trattati scorrono in modo molto naturale tra una ricchezza di ispirazioni, dai sentimenti personali alla fotografia, dai luoghi all’attualità.

James dice: “Questo è uno degli album più riflessivi e lirici che abbia mai realizzato. Quando riascolto alcune delle vecchie canzoni degli Starsailor, ne sono davvero orgoglioso perché hanno toccato molte persone. Ma a quell’età sei il centro del tuo mondo. Diventi molto più consapevole delle cose che dici e di come influenzano gli altri. E quando diventi più stabile, gli alti e bassi della vita sono completamente diversi da quelli che erano prima. Inizi a cercare storie stimolanti nella vita degli altri per ispirare i tuoi testi“.

Il suo attuale singolo, “I Can’t Keep Myself From Loving You”, assume un punto di vista personale e riflessivo, affrontando l’insicurezza di sentirsi inadeguati quando una nuova relazione sboccia.

Aggiunge: “Penso che la maggior parte delle persone, a meno che non siano estremamente sicure di sé, abbiano sempre quel dubbio: ‘Sta succedendo davvero?’. È un periodo che appartiene al mio passato, ma è molto facile da ricordare“.

Il disco è stato interamente scritto, prodotto ed eseguito da James nel suo studio di casa. È il risultato della libertà creativa di poter registrare in qualsiasi momento, essendo l’unico musicista nella stanza, e avendo il tempo e la crescente esperienza di produzione per plasmare l’atmosfera delle canzoni in qualsiasi direzione desideri.

Tracklist:



1.At The End Of Everything

2.Moving Target

3.Shadows

4.I Can’t Keep Myself From Loving You

5.The Great Northwest

6.Coney Island

7.Broken Days

8.Rachel

9.Tea & Sympathy

10.Pooles Cavern

11.Firefly Moments