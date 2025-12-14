Credit: Luca Fivizzani

Chi sostiene che il rock italiano sia in crisi molto probabilmente non ha mai ascoltato i Mars Era!

Per carità, il quartetto toscano (formato dal chitarrista Michelangelo Verdelli, dal batterista Tommaso Tassi, dal bassista Leonardo Storai e dal cantante Davide Ferrara) si è mosso finora più che altro nel sottosuolo alternativo, peraltro esprimendosi in lingua inglese – con numi tutelari i Queens of the Stone Age – , ma con questo nuovo album (terzo della carriera, il primo in italiano) pubblicato dalla valida etichetta Vrec mostra una volta di più di possedere tutte le carte in regole per fare breccia in un folto numero di appassionati.

Gli ingredienti di “Calce” sono tutti assolutamente gustosi e contengono ogni istanza di cui si deve fare portavoce il rock: energia, passione, urgenza, intensità e – perché no? – immediatezza, nel senso che questo è un lavoro il cui messaggio e la cui forza ti arrivano dritti e potenti come un pugno nello stomaco.

Tutto è ben sintetizzato sin dalla prima traccia, “La smania”, che scorre irresistibile abbattendo ogni barriera emotiva, ma è solo un preludio, un inizio di un viaggio che procede sicuro tra sferzate, invettive, lirismo e consapevolezze.

Tra i brani più riusciti, testimoni delle diverse anime della band, citiamo “Sciacalli”, “Smaghino”, la dolce-amara “Svegli alle 3:00” e “Marte e Venere” ma è il lavoro nell’insieme (grazie anche all’ottima produzione di Max Zanotti) a meritare davvero un giudizio più che lusinghiero.

