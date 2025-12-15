Reigning Phoenix Music annuncia di aver firmato un contratto con l’acclamata cantautrice e pluri-strumentista A.A. Williams, il cui lavoro miscela melodie angoscianti con un’affilatezza distinta e aguzza. Questo marca l’inizio di un potente nuovo capitolo nell’evoluzione dell’artista. Per inaugurare la partnership, Williams svela il nuovo singolo “Just A Shadow”, un lavoro di strenua intimità e gravezza emotiva. La nuova traccia si palesa assieme a un’impressionante video animato di Costin Chioreanu.

“Just A Shadow” discende nel sordo dolore fra luce e ombra, dove la voce evocativa di Williams diventa simultaneamente una confessione e una compagna. È un’elegia per il sé cui non ci si può sottrarre, una meditazione sulla bellezza e il terrore del proprio riflesso. Piuttosto che bandire le tenebre, Williams le incontra con occhi aperti in un atto di comprensione, un abbraccio verso ciò che ci forgia, ferisce e, in ultimo, aiuta a definirci.

Nelle parole di Williams: “«Just A Shadow» è un’ode al buio interiore. Parte di te da quando hai memoria, un amico crudele che ti segue appena fuori dal tuo campo visivo. Una presenza che hai accettato, la cui familiarità ti porta conforto. Hai provato a resistere e camminare verso la luce ma hai paura di non esser nulla senza l’oscurità.“

A.A. Williams tornerà in Italia tramite Hellfire Booking Agency per un’unica data – la prima in tre anni – il prossimo 18 febbraio al Legend Club di Milano, accompagnata dagli Spotlights. Una serata dedicata all’esplorazione e all’accettazione degli spazi liminali più reconditi e incontaminati.