Credit: press

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, AMA Music Festival annuncia ufficialmente il suo ritorno nell’estate 2026, svelando le prime due date di luglio dedicate all’hard rock e al rock più iconico di sempre.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 nella ormai consolidata location del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI).

Ad aprire il nuovo capitolo di AMA saranno quattro autentiche leggende della musica mondiale, date uniche in Italia nel 2026. L’11 luglio saliranno sul palco Scorpions (nella foto) e Saxon, con la band tedesca che arriva a questo appuntamento dopo aver celebrato, nel 2025, ben 60 anni di carriera.

Il 12 luglio sarà invece la volta di Alice Cooper e The Damned, per un doppio appuntamento che conferma fin da subito l’altissimo profilo artistico del festival. Il programma sarà completato da altri nomi di primo piano, che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Due giornate pensate per celebrare la potenza del rock, tra chitarre senza compromessi, grandi classici e un pubblico pronto a vivere un’esperienza intensa, autentica e senza filtri.

Vendita generale da martedì 16 dicembre 2025, ore 11.00. Biglietti QUI.

