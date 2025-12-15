credit: press

Grazer è il progetto musicale della coppia di Melbourne Mollie e Matt, il cui background nella pittura, nella fotografia e nella poesia influenza il loro sound caratteristico: un amalgama sognante di Britpop anni ’80 e shoegaze anni ’90. Formatisi alla fine del 2019, i Grazer hanno iniziato ad affermarsi nella ricca scena DIY di Melbourne. La band ha sfruttato al massimo il periodo di lockdown per registrare autonomamente il loro primo EP e i primi singoli “Fever Dream” e “Joe’s Sad Song”, che sono stati poi prodotti dal collega australiano Rob Wolfe.

La band, che incide per la rinomata Spirit Goth Records, offre un nuovo esempio della sua abilità melodica, con il consueto taglio agrodolce, che affascina ma nello stesso tempo mette malinconia. “Overload” è battuta morbida, voci maschili e femminili che si sovrappongono e si cercano e un ritornello delizioso, zucchero sì, ma non troppo. Indie pop magistrale.

