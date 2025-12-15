Carichi come le molle gli svedesi makthaverskan che piazzano un numero pazzesco con questa travolgente “Pity Party” che brucia del sacro fuoco post-punk che incontra pulsioni indie-rock dall’altissimo contenuto melodico.
Un brano urgante, esplosivo, tagliente che viene lanciato in orbita dalla voce acuta di Maja Milner, che raggiunge livelli altissimi.
Una canzone adorabile, che, come nella tradizione di questi ottimi ragazzi di Goteborg, mescola più carte, risultando sempre credibile eaccattivante.
