I Sixpence None The Richer, band storica del rock alternativo americano con oltre tre decenni di carriera alle spalle, arrivano per la prima volta in Europa col loro First Proper EU/UK Tour 2026 che farà un’unica tappa in Italia venerdì 23 ottobre 2026 sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano. I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 10 di venerdì 19 dicembre.

I Sixpence None The Richer sono celebri per il loro blend distintivo di indie-rock e songwriting introspettivo, un suono pieno e avvolgente ancorato alla voce inconfondibile di Leigh Nash e alle intricate chitarre di Matt Slocum. Le loro esibizioni dal vivo lasciano sempre il pubblico rapito e coinvolto. Formati nel 1992 a New Braunfels, Texas, Nash e Slocum hanno costruito una discografia che include numerosi album e l’EP recentemente pubblicato “Rosemary Hill”, frutto della reunion originale della band. Il gruppo è forse meglio conosciuto per i singoli di enorme successo come “Kiss Me” — che ha raggiunto il numero 2 della Billboard Hot 100 e ha ottenuto oltre un miliardo di stream su Spotify — oltre a “There She Goes” (cover dei La’s), “Breathe Your Name” e “Don’t Dream It’s Over”.

Dopo essersi riuniti nel 2023 con la formazione originale, i Sixpence None The Richer hanno intrapreso un’estesa tournée di anniversario negli Stati Uniti e lo scorso aprile hanno pubblicato il loro primo album live ufficiale, “Live at Gruene Hall”, registrato durante un concerto da tutto esaurito nella storica venue texana nel 2024. Questo album cattura l’intensità della loro performance dal vivo e offre la prima registrazione mai pubblicata di “Kiss Me” in versione live. Al loro ritorno sui palchi, per la prima volta dal 2013, la cantante Leigh Nash ha dichiarato il suo entusiasmo, commentando: «Voglio tornare sul palco con tutta la nostra grinta».

Venerdì 23 Ottobre 2026

Milano, Santeria Toscana 31 – viale Toscana, 31

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev.

