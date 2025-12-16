Il concerto al Trentham Live Festival presso la Trentham Estate, a Stoke-on-Trent del 21 agosto 2026 dei Primal Scream è stato cancellato a causa delle accuse per la presenza di presunte immagini antisemite sul palco del loro live londinese di lunedì scorso al Roundhouse, durante il brano “Swastika Eyes”.

A seguito delle critiche rivolte al filmato proiettato durante il concerto, l’organizzatore del festival ha dichiarato di aver cancellato l’esibizione poiché le immagini utilizzate non erano in linea con i suoi valori.

I Primal Scream hanno affermato che il filmato era un’“opera d’arte” volta a stimolare il dibattito, non l’odio.

Confermando la cancellazione del Trentham Live, un portavoce del Trentham ha dichiarato: “Le immagini utilizzate in un recente concerto dei Primal Scream non sono in linea con i nostri valori. Abbiamo quindi deciso di cancellare la loro esibizione al Trentham Live 2026. Pur comprendendo che alcuni fan potrebbero essere delusi, la nostra priorità è garantire un evento inclusivo e divertente per tutti e annunceremo un headliner sostitutivo per il venerdì sera“.

Dopo il concerto di Londra, i Primal Scream sono stati denunciati alla polizia dal Community Security Trust (ente di beneficenza britannico la cui missione dichiarata è quella di fornire sicurezza, protezione e consulenza alla comunità ebraica nel Regno Unito), che ha affermato che il video rischiava di “incoraggiare l’odio verso gli ebrei“. Il video è stato condannato anche dalla Campaign Against Antisemitism (un’organizzazione non governativa fondata nell’agosto 2014 da membri della comunità ebraica britannica. Si occupa di contenziosi legali, organizza campagne di sensibilizzazione, manifestazioni e petizioni e fornisce formazione sull’antisemitismo), che lo ha definito “ripugnante e assolutamente imperdonabile“.

I gestori del locale avevano espresso profondo rammarico per la proiezione di immagini “altamente offensive“, aggiungendo che ciò è avvenuto a loro completa insaputa.