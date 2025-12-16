Credit: Bandcamp

La solita, immensa, sapienza pop della premiata ditta Hazel English e Jackson Phillips che, proprio il giorno del mio complenno, il 20 novembre, hanno sfornato l’ennesima caramella pop, dolcissima e accattivante.

“Gimme” è riconoscibilissima nel suo stile e nel suo andamento, non si può fare a meno di accostarla immediatamente al marchio Day Wave, ma è, come sempre, una delizia irresistibile, con le sue chitarre pimpanti e tintinnanti, i synth, i rallentamenti al posto giusto e la voce inconfondibile di Hazel.

Insomma tutto fila alla grande.

<a href="https://hazelenglish.bandcamp.com/track/gimme">Gimme by Hazel English</a>

Da notare che a ottobre, sempre a nome Hazel English, è uscita anche l’ottima “Calgary”…

<a href="https://hazelenglish.bandcamp.com/track/calgary">Calgary by Hazel English</a>

Hazel English: Bandcamp