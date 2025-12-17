Un viaggio alle origini crude e viscerali: dalle sessioni demo mixate da Steve Albini alla notte del primissimo concerto segreto del 20 dicembre 1988.

Nel cuore di Chicago, Geordie e Martin Atkins trasformarono la frustrazione e la distanza in pura energia creativa, registrando i demo ormai leggendari della “Black Cassette” a casa di Albini. Linee di basso distorte e minacciose, oscillatori indisciplinati e Albini che correva senza sosta su e giù per le scale tra la sala batteria nel seminterrato e la sala di controllo nella dispensa definirono un suono brutalmente diretto e senza compromessi.

Le prime interazioni con la drum machine Yamaha prefiguravano elementi che avrebbero poi plasmato parti dell’album. Quelle sessioni hanno dato vita a idee essenziali, mentre il futuro studio – acquistato da Steve e trasferito in Wabash Ave – sarebbe presto diventato il cuore delle attività della Invisible Records e dei Killing Joke.

Dall’altra parte, un documento davvero raro: estratti dal primissimo concerto di Atkins con la band, al Burberries di Birmingham il 20 dicembre 1988. In un piccolo club rivestito di specchi, pieno di tensione, adrenalina e inevitabili collisioni con le pareti, “Extremities”, “The Fanatic”, “Intravenous” e “The Beautiful Dead” furono eseguite in pubblico per la prima volta. Fu la notte in cui tutto prese fuoco: il blast beat ancora in fase embrionale, la furia controllata richiesta da Geordie – “puoi andare un po’ più Moonie su questo?” – e soprattutto la risata teatrale ma sorprendentemente genuina di Jaz.

Ecco i primi assaggi:

<a href="https://overdriverec.bandcamp.com/album/extremities-the-albini-demos-and-live-beginnings-88">EXTREMITIES, The Albini demos and live beginnings '88 by Killing Joke</a>

Non solo gioia, ma una dichiarazione: un gigantesco “vaffanculo” ai dubbiosi e un preludio di ciò che stava per arrivare.

Una testimonianza cruda, essenziale, indispensabile: la nascita di un’era.

Il vinile sarà disponibile in più varianti: nera, bianca (esclusivamente per negozi indipendenti), rossa (esclusiva Invisible Records), splatter (edizione limitata a 350 copie, esclusiva Overdrive).

Pre-order per nera e deluxe disponibili su Overdrive Records e Bandcamp.