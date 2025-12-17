Artwork: Andrea De Franco / Credit Photo: Antonietta Dicorato

Bello annunciare il ritorno di Bono / Burattini con “Ora Sono Un Lago“, un album (atteso il 6 marzo 2026) che, come ci fa sapere la band, trascende gli elementi, una raccolta di lavori tenace e cupo che testimonia la crescita di Francesca Bono e Vittoria Burattini e la fantomatica capacità di immergere paesaggi kosmische, elettronica spogliata e psichedelia oscillatoria ed emergere con canzoni meticolosamente costruite, dense e spietate, piene di consistenze riccamente assemblate.

Prodotto dal vincitore del Grammy Award Francesco Donadello, “Ora Sono Un Lago” è un album di sbalorditiva profondità, un manifesto del futurismo contemporaneo e dell’emozionalismo ispirato alla poesia di Sylvia Plath e Patrizia Cavalli, dove ipotesi e sospensione diventano pennelli gestiti da Bono / Burattini per la loro caratteristica miscela di intimità e resa dei conti.

La title track è il primo assaggio:

<a href="https://mapledeathrecords.bandcamp.com/album/ora-sono-un-lago">Ora Sono Un Lago by Bono / Burattini</a>

Tracklist:



1. Ora sono un lago

2. Prove d’esistenza/Il gesto

3. Nuda vela

4. Come un riflesso

5. Acrobata

6. Tra le labbra

7. Fragili danze

8. Il volo dell’angelo

9. Oltre le palpebre

10. Lonely blue star





