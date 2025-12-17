Il film-concerto dei Queens Of The Stone Age “Alive In The Catacombs” e il documentario che lo accompagna “Alive In Paris And Before” sono ora disponibili in streaming gratuito.

La band ha pubblicato “Alive In The Catacombs” all’inizio di quest’anno: il film ha immortalato la loro esibizione unica nelle tombe sotterranee di Parigi nel luglio 2024. Il video è stato distribuito in sala in edizione limitata prima di essere reso disponibile per l’acquisto sul sito web della band, ma ora è disponibile per tutti gratuitamente su YouTube.

Lo stesso vale per “Alive In Paris And Before”, un filmato complementare diretto da Andreas Neumann che porta i fan dietro le quinte del concerto e rivela “le prove emotive e fisiche che i Queens Of The Stone Age hanno superato per creare Alive In The Catacombs“.

I fan che desiderano possedere copie fisiche di entrambi i film possono acquistarle sul sito ufficiale della band qui.