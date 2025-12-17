Credit: Taylor Russell

Il compositore vincitore di Oscar Daniel Blumberg ha annunciato i dettagli di “The Testament of Ann Lee (Original Motion Picture Soundtrack)”, con musiche di Blumberg per il nuovo film della regista Mona Fastvold.



Disponibile ora per il pre-ordine, l’album contiene sia la colonna sonora originale che le canzoni scritte da Blumberg per la trasposizione cinematografica della vita di Ann Lee, fondatrice del movimento religioso degli Shaker.

Da oggi puoi ascoltare il nuovo singolo “Hunger & Thirst”, un inno tradizionale degli Shaker reinterpretato da Blumberg e interpretato dalla protagonista del film Amanda Seyfried:

La canzone è uno dei dieci inni tradizionali che sono stati radicalmente rivisitati da Blumberg per il film e segue il recente brano, “Clothed by the Sun” uno dei tre brani originali scritti da Blumberg e interpretati in duetto con Amanda Seyfried:

A proposito della musica, Daniel Blumerg afferma:

La storia degli Shaker e di Ann Lee è profondamente radicale. Ho cercato di spingere i confini del nucleo melodico degli inni e delle canzoni verso suoni più elementari e improvvisati. Oltre ai miei film, realizzo anche dischi con canzoni, quindi avevo familiarità con la forma canzone, ma è stato un processo nuovo farlo per un film. In questa colonna sonora c’è un’ampia varietà di voci, che spazia da alcuni dei miei improvvisatori preferiti al mondo, a cori non professionisti, ad attori di Hollywood

La regista Mona Fastvold aggiunge:

Fin dall’inizio, la musica non è mai stata solo un accompagnamento, ma una forza viva e pulsante che ha plasmato il film. L’approccio di Daniel, radicato nella fisicità e nelle texture vocali grezze, ci ha permesso di costruire un mondo in cui suono e movimento sono diventati inseparabili, facendo eco allo spirito estatico degli Shaker.



La protagonista del film Amanda Seyfried commenta:

La capacità di Daniel di preservare lo spirito degli inni Shaker e di trasmetterlo in modo così evocativo e senza tempo è un dono per tutti noi. È stato emozionante lavorare al suo fianco per dare vita a questi brani.

“The Testament of Ann Lee (Original Motion Picture Soundtrack)” tracklist: