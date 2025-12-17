“SweetFace Killah” è il debut album di Infinite Coles, figlia d’arte del rapper Ghostface Killah del collettivo Wu-Tang Clan.

Credit: Press

Ho trovato il disco letteralmente diviso in due. Ottimi i primi cinque pezzi, piuttosto deboli gli altri sette. La prima parte dimostra gusto e stoffa con ottimi brani house e R&B. “Shoot” è un bel passaggio dall’energia dei primi tre brani alla dolcezza di “Thankful”. Poi però qualcosa si spegne. La seconda parte dà spazio a soul ballad un po’ troppo morbide e senza guizzi.

Da segnalare sono, appunto, i primi brani. Oltre ai già citati “Shoot” e “Thankful”, abbiamo la title-track, il manifesto dell’identità che Infinite Coles si è ripresa. Il dolore si trasforma in una performance sensuale e provocatoria. “Dms” e “Boots” sono liquide e brillanti. Contengono una carica originale, viva e audace.

“SweetFace Killah” è comunque un debutto audace, soprattutto nelle liriche, e sincero. La genesi del progetto è profondamente personale: molte tracce riflettono tensioni familiari, in particolare con il padre, e rappresentano un atto di verità e liberazione.

I testi affrontano omofobia, rifiuto, patriarcato e vulnerabilità. Coles trasforma così il suo trauma in un messaggio di orgoglio, autenticità e resilienza. La sequenza narrativa è anch’essa convincente. L’album è costruito infatti in modo da far evolvere la narrazione: da rabbia e protesta iniziali, verso una liberazione finale. Negli intenti di Infinite Coles questo viaggio doveva essere catartico ma a mio parere manca qualcosa dal punto di vista musicale per rendere questa esperienza davvero piena.