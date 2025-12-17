Il nuovo LP di Bill Callahan, “My Days Of 58”, uscirà il prossimo 27 febbraio. via Drag City, a distanza di poco più di tre anni dal precedente, “Ytilaer“.

Callahan ha registrato “My Days Of 58″ con lo stesso gruppo di musicisti che lo ha accompagnato nel tour del precedente album.

Il musicista nativo del Maryland dice del disco:

L’improvvisazione, l’imprevedibilità, l’ignoto sono ciò che mi spinge a continuare a fare musica. Si tratta di ascoltare se stessi e gli altri. Molte delle parti migliori di una registrazione sono gli errori: trasformarli in punti di forza, usarli come trampolini di lancio verso qualcosa di umano.

Dopo “The Man I Supposed To Be”, condiviso il mese scorso, ora è la volta di “Lonely City”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Lo statunitense dice del suo nuovo singolo:

“Lonely City” è una canzone che avevo intenzione di scrivere da decenni. È rimasta dentro di me per tutto questo tempo. Tendo a concentrare i miei testi sugli esseri umani e sullo spirito che li anima. Quindi scrivere di cemento e acciaio mi sembrava impossibile. Come se poi dovessi scrivere una canzone su un’auto?

Ma ovviamente le città sono create dagli esseri umani, quindi sono anch’esse umane.

Hai un rapporto con loro, come con gli amici.

Ti arrabbi con loro quando ti fanno la multa per divieto di sosta, le ami quando ti offrono un buon pasto.

È una canzone che riconosce tutto questo.