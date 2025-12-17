Disco vitale e intrigante il quarto di Melody’s Echo Chamber che schiera Sven Wunder a scrittura e co- produzione, gli archi di Josefin Runsteen, Daniel Ögen dei Dina Ögon e Reine Fiske alle chitarre, Love Orsan al basso e Malcolm Catto (Madlib, DJ Shadow, The Heliocentrics) alla batteria.

Credit: Diane Sagnier

Interessante la scelta di affidare il mix a Jens Jungkurth (El Michels Affair) abile orchestratore di suoni presente anche nel singolo “Daisy” insieme a Leon Michels (the Wu – Tang, The Carters, Norah Jones, Clairo) in uno dei momenti più pop di “Unclouded” che fin dalle prime note di “The House That Doesn’t Exist” rivela di possedere una raffinata eleganza.

Chitarre melodiche e armonie sognanti, gli archi in sottofondo che donano un tono di dolce psichedelia a “In The Stars” con la voce di Melody Prochet protagonista spesso e volentieri in “Flowers Into Gold” ad esempio o “Eyes Closed” altro brano molto psichedelico ma anche nella deliziosa “Childhood Dream”. Arrangiamenti lussureggianti e sempre molto curati come dimostra “Memory’s Underground” con archi e batteria a dettare il tempo.

Archi che restano protagonisti in una “Broken Roses” dal sapore nostalgico, “Burning Man” torna a proporre una psichedelia avventurosa e colorata, mentre il ritmo sale leggermente in “Into Shadows”, brano indie pop ben fatto. “How To Leave Misery Behind” e la title track strumentale racchiudono la filosofia di un album evocativo e sofisticato, adatto ai palati più fini che sicuramente ne apprezzeranno l’estro parigino e cristallino.