Tornano in Italia gli Skunk Anansie, una delle formazioni rock degli anni Novanta più amate dai fan. La band guidata da Skin annuncia oggi le nuove date del tour estivo 2026 e tra queste ci sono anche diversi appuntamenti nel nostro Paese.
Saranno in concerto il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) in Piazza Matteotti, il 24 luglio a Bari alla Fiera del Levante, il 26 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone al Parco San Valentino e il 28 luglio a Sesto San Giovanni (MI) presso il Kozel Carroponte.
Biglietti QUI.
22 luglio 2026 – Sogliano Sonica (Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Matteotti)
24 luglio 2026 – Locus Festival 2026 (Bari, Fiera del Levante)
26 luglio 2026 – Pisa Summer Knights (Pisa, Piazza dei Cavalieri)
27 luglio 2026 – Pordenone Blues & Co. Festival (Pordenone, Parco San Valentino)
28 luglio 2026 – Sesto San Giovanni (MI), Kozel Carroponte