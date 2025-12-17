Metalitalia.com, MC² Live e Live Club annunciano le prime conferme per la tredicesima edizione del Metalitalia Festival, che si terrà Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), prestigioso locale che in occasione del festival celebrerà i trent’anni di attività. L’evento sarà preceduto da un esclusivo Warm Up Party, che si svolgerà Venerdì 25 settembre presso lo storico Bloom di Mezzago e i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

Come da tradizione, il festival sarà un evento a tutto tondo, a partire da un programma musicale con numerose band internazionali e show esclusivi. Immancabili quindi i meet & greet gratuiti con tutti gli artisti, un ricco metal market e la riconferma della Metalitalia Ink, l’area interamente dedicata al mondo dei tatuaggi e della body art.

Ecco le prime band annunciate per questa edizione:

SABATO 26 SETTEMBRE

A guidare il cartellone del sabato saranno gli inglesi Paradise Lost. I pionieri del gothic metal per l’occasione presenteranno uno speciale concerto by request, con una scaletta scelta dai fan! Ulteriori informazioni circa il sistema di votazione verranno rese note in seguito.

Nella stessa giornata troveremo anche gli Amenra, tra i leader assoluti del panorama post-metal. La band belga porterà l’intera produzione del suo tipico show catartico e viscerale in una dimensione ancora più monumentale all’interno del Live Club.

A completare questo primo annuncio arrivano gli ucraini 1914, noti per la loro dinamica fusione di black, death e doom metal e per l’immaginario interamente legato alla Prima Guerra Mondiale.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

La domenica avrà come headliner i Coroner, storica formazione techno-thrash svizzera forte del grande successo del sorprendente nuovo album “Dissonance Theory”. Sarà un onore riaccoglierli al Live Club per un’esibizione che si preannuncia magistrale.

Come co-headliner i floridiani Cynic, pionieri di tutto ciò che è tecnico e avanguardistico in campo death-thrash. La band di Paul Masvidal proporrà uno show dedicato ai primi due full-length: il fondamentale “Focus” e l’altrettanto celebrato “Traced in Air”, per un elegante viaggio nel loro passato.

Nel corso della giornata si esibiranno anche i Sadist. Per l’occasione, Tommy, Trevor e compagni suoneranno per intero il capolavoro “Tribe”, album che festeggia il suo trentesimo anniversario proprio nel 2026.

Molti altri gruppi, show esclusivi e tutti i dettagli sulle altre iniziative che da sempre fanno parte del festival verranno annunciati nelle prossime settimane!

DAY 1 – Sabato 26 settembre 2026

PARADISE LOST – Special show “by request”

AMENRA

Tba

Tba

1914

Tba

Tba

Tba

DAY 2 – Domenica 27 settembre 2026

CORONER

CYNIC – “Focus” & “Traced in Air” Special show

Tba

SADIST – “Tribe” Special show

Tba

Tba

Tba

Tba

BIGLIETTI QUI.



Giornata Singola: in prevendita 49€ + d.p. | alla cassa 60€

Abbonamento 2 giorni + warm up: in prevendita 79€ + d.p. | alla cassa 90€



