La storia degli Sterbus, duo musicale di stanza a Roma, si arricchisce di un ulteriore interessante capitolo con la pubblicazione del recente “Black and Gold”, un album che recupera la forma canzone propriamente detta dopo le felici divagazioni strumentali del precedente “Solar Barbecue”, e lo fa al meglio perché sin dalle prime note ci si rende di trovarsi davanti a un album di grande qualità.

Credit: Francesco Gentile

Si tratta di un lavoro nato durante la pandemia e che, ispirato da un testo dell’amico Marco Zatterin che faceva riferimento alla tragica morte di Virginia Woolf, ha approfondito tematiche invero legate all’oggi, sullo stato dell’umanità, sui tempi bui che stiamo vivendo e che possono fare affiorare psicosi, compromettendo la salute mentale.

E in ciò decisiva, a livello concettuale, è stata la mano in fase di scrittura di Dominique D’Avanzo, che ha riversato molte delle sue emozioni più profonde in queste nuove tracce, mostrando semmai ce ne fosse bisogno quanto di suo ci sia nel gruppo.

Già, perché se è facile associare gli Sterbus al suo deus ex machina Emanuele Sterbini (sul cui grande talento compositivo c’è poco da discutere), è indubbio che a fare la differenza sia proprio il connubio delle due parti in gioco.

In ogni caso, è sorprendente scoprire come Sterbini, partendo dalla suggestione comune dettata dal “caso Virginia Woolf”, abbia tradotto al meglio ogni singolo passo dell’opera, sfoderando al solito un eclettismo musicale per il quale risulta assai ardito tentare di incasellare il progetto in un’etichetta.

Vero, ci sono gli amati Cardiacs a fungere da spiriti guida, aleggia talvolta ancora Frank Zappa (altra passione dichiarata del Nostro), e come non pensare in fondo anche ai Beatles più sperimentali riferendoci ad alcune parti specifiche?

Eppure, influenze e parte, è giusto ribadire come lo stile degli Sterbus sia ormai assodato e riconoscibile, costituendo un unicum nel panorama alternativo italiano.

“Alfriston Two Four Five”, anticipata dalla lieve e dai tratti fiabeschi “Any Longer”, è la canzone da cui necessariamente partire, perché sin dal titolo richiama esplicitamente la vicenda della scrittrice britannica, essendo quello il numero di telefono di casa di sua sorella Vanessa, dove la famiglia apprese la notizia della scomparsa.

Ascoltando il brano si finisce centrifugati da un apparato sonoro che non lascia scampo con i suoi saliscendi musicali, la sua intensità narrativa e sonora e la capacità di spiazzare, mutando di colpo atmosfera, grazie anche a un ricchissimo arrangiamento comprensivo di una coinvolgente sezione fiati che ben si mescola agli intrecci di chitarre elettriche.

Dopo un’ondata così forte di suoni, gli Sterbus atterrano su lande più morbide, rappresentate dal movimento d’archi di “War Waltz” e dalla struggente title track, ma in generale mantengono elevata per tutta la durata del disco la soglia della tensione, che viene sprigionata con maestria e assoluta padronanza in episodi come “Two Elms” (a mio avviso lo zenit di “Black and Gold”) e la camaleontica “Careful of Neon Lights”, che sembra provenire da un’altra epoca.

Non c’è alcun cedimento in questo nuovo album targato Sterbus, piuttosto è palpabile la voglia di esprimere sé stessi senza timore di apparire complessi, o peggio, pretenziosi: in questi undici episodi infatti ciò che arriva all’ascoltatore è l’idea di un gruppo vivo, ispirato e libero, che intende l’arte come qualcosa da condividere solo se mossa da istanze autentiche e urgenti.