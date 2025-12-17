“Paradise Cove” è il primo assaggio dell’EP di debutto dei Bleach Dreamer, “If You Even Care”, in uscita il 9 gennaio 2026 su tutte le piattaforme di streaming tramite Star Seeker Records. Un singolo che rappresenta una fuga cinematografica a tarda notte, dove pulsazioni club ispirate agli anni ’80, tensione post-punk e venature dream-pop eteree si fondono insieme senza soluzione di continuità.

<a href="https://bleachdreamer.bandcamp.com/album/if-you-even-care">If You Even Care by Bleach Dreamer</a>

“Paradise Cove” bilancia movimento e atmosfera: pulsante, vivo, ma nello stesso tempo romantico e avvolgente. La canzone cattura un momento fugace di connessione – giornate assolate che si dissolvono in notti al neon – dove fantasia e realtà si confondono. Ne nasce un sound che si mostra inevitabilmente nostalgico ma che non si trova affatto a disagio nel presente, affascinante, misterioso e notturno.

