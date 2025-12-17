Si chiama “Piangere”, il nuovo singolo dei Gin Sonic.
Nel loro gioco delle contrapposizioni, i Gin Sonic, ancora una volta risultano abilissimi: “Piangere” è infatti una filastrocca, ma anche un lamento felicissimo. Un pianto vivace, ma sorridente di tutta pancia. L’ennesima magnifica prova della cifra stilistica unica della band è roba…da lacrime agli occhi.
Una specie di samba indie-rock, con ritmi soleggiati e un ritmo carioca, che però poi si stempera in un mare quasi malinconico, prima di ripartire con aria spensierata.
«È una filastrocca e un lamento felice, un pianto vivace che ride di sé. Poche parole, ripetute come un sogno, raccontano con leggerezza e vivacità il gioco singolare del nostro sound.»
Listen & Follow
Gin Sonic: Instagram