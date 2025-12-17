Credit: Eddie Whelan

La 29ª edizione di Ypsigrock Festival prende forma. Arrivano oggi, infatti, i primi nomi della line-up 2026, in programma dal 6 al 9 agosto.

I primi artisti annunciati per Ypsigrock Festival 2026 sono: The Antlers (USA), Black Country, New Road (UK), Cate Le Bon (UK), jasmine.4.t (UK), Wednesday (USA). Tutti artisti che hanno trovato attenzione e articoli su IFB.

Organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould, Ypsigrock torna quindi dal 6 al 9 agosto 2026 nell’incantevole borgo di Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Anche per questa edizione, il festival si propone di unire ricerca artistica, territorio e comunità in un vero e proprio rito collettivo che rivive tra presenza e memoria.

Full Pass (6 – 9 agosto) QUI.