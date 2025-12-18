Amyl and the Sniffers hanno reso disponibile su YouTube il film concerto, “Live at Ally Pally 2025”.

Il video, diretto da John Angus Stewart, documenta l’esibizione degli Sniffers del 25 ottobre allo storico Alexandra Palace di Londra.

Il film-concerto arriva dopo un anno di intense tournée, con Amyl e compagnia che hanno tenuto decine di concerti da headliner, oltre ad aver supportato i Turnstile negli Stati Uniti la scorsa estate e i loro connazionali AC/DC in Australia durante tutto l’anno

Il prossimo anno, Amyl and the Sniffers saranno anche in Italia, venerdì 7 agosto 2026 a Trieste, presso il Castello di San Giusto, come parte del festival “Hot in the City”, con i biglietti già in vendita QUI.