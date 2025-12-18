Lo scorso settembre, Perry Farrell aveva provocato una rissa con il chitarrista Dave Navarro durante un concerto a Boston dei Jane’s Addiction, live che faceva parte del tour della reunion della band con la formazione originale. La brutta rissa aveva portato alla conclusione anticipata del concerto e alla cancellazione del tour, causando la sospensione dell’attività della band.

Gli altri membri dei Jane’s Addiction avevano quindi intentato una causa da 10 milioni di dollari contro Farrell per “aggressione, percosse, inflizione intenzionale di stress emotivo, negligenza, violazione dei doveri fiduciari e violazione del contratto“. Farrell aveva risposto con una propria azione legale, negando “ogni singola accusa“.

Ora, in un messaggio pubblicato sia sull’account Instagram di Farrell che su quello della band, Farrell ha chiesto ancora scusa per quanto accaduto:



“A tutti voi a Boston e in tutto il mondo. Vorrei parlare di quello che è successo sul palco l’anno scorso. Ci ho riflettuto e so che non mi sono comportato come avrei dovuto. Chiedo scusa ai nostri fan e ai miei compagni di band per aver perso la calma e aver interrotto lo spettacolo. I Jane’s Addiction sono stati al centro della mia vita per decenni. La band, le canzoni, i fan e l’impatto che abbiamo avuto sulla musica e sulla cultura significano per me più di qualsiasi parola io possa mai scrivere. Il mio obiettivo è sempre stato quello di offrire al nostro pubblico il miglior spettacolo possibile, qualcosa di reale, onesto e positivo. A Boston non ci siamo riusciti, e sono sinceramente dispiaciuto per tutti coloro che ne sono stati colpiti. Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziare ognuno di voi per il vostro continuo amore e sostegno. Perry Farrell“.

Anche i restanti Jane’s Addiction hanno condiviso il loro messaggio:

“Vorremmo chiarire gli eventi che hanno portato alla cancellazione del tour dopo il concerto di Boston nel settembre 2024. Dopo quel concerto, senza avvisare Perry, abbiamo deciso unilateralmente che sarebbe stato meglio non continuare il tour e abbiamo rilasciato dichiarazioni inaccurate sulla salute mentale di Perry, cosa di cui ci rammarichiamo. Oggi siamo qui per annunciare che ci siamo riuniti un’ultima volta per risolvere le nostre divergenze, in modo che l’eredità dei Jane’s Addiction rimanga il lavoro che noi quattro abbiamo creato insieme. Ora guardiamo al futuro con ottimismo, mentre intraprendiamo i nostri rispettivi progetti musicali e creativi. I Jane’s Addiction vivranno per sempre nei nostri cuori. Siamo orgogliosi della musica che abbiamo creato insieme. Voi, i fan, siete la nostra linfa vitale e vi saremo sempre grati“.

A quanto sembra quindi la storia della band finisce qui, ma almeno (formalmente) la pace fra i componenti è fatta.