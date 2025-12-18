Credit: Cal Moores

Dopo aver annullato il loro unico appuntamento italiano previsto alla Santeria Toscana 31 di Milano lo scorso novembre a causa di problemi di salute, i Maruja annunciano ora la nuova data del loro live-show.

La band post-punk di stanza a Manchester potrà così finalmente presentare ai fan italiani il suo eccellente album d’esordio, “Pain To Power“, uscito a settembre via Music For Nations.

L’appuntamento con loro è ora previsto per lunedì 13 aprile sempre nella stessa venue milanese.

Ricordiamo che l’evento è sold-out e che i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data: chi fosse impossibilitato a partecipare al nuovo concerto puo’ chiedere il rimborso presso ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Dice.fm’ entro e non oltre il 30 dicembre 2025.