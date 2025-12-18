Credit: Franco Zanussi

“Dementia” è il titolo del prossimo album di inediti dei Sick Tamburo, atteso per il 16 gennaio 2026 e anticipato da “Silvia corre sola”, il nuovo singolo.

Silvia è uno dei tanti personaggi strani e storti che abitano l’immaginario irregolare di Gian Maria Accusani: figure fragili, irresistibili, di cui inevitabilmente ci si innamora. Il brano la avvolge in un’atmosfera goth/post-punk, una delle dimensioni più riconoscibili della poetica di Accusani, dove ombre e sentimento si intrecciano per diventare racconto.

Nati a Pordenone dal percorso artistico di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+, i Sick Tamburo restano una delle realtà più autentiche e inconfondibili della scena alternativa italiana. Con un linguaggio diretto e una scrittura capace di trasformare paura, fragilità e dolore in energia e verità, hanno costruito un universo sonoro unico, potente e profondamente umano.

Prodotto, registrato e mixato dallo stesso Accusani, “Silvia corre sola” arriva a un mese dall’uscita del singolo e video “Ho perso i sogni”. Due brani che segnano il ritorno della band e anticipano l’anima del nuovo album “Dementia”: incontro di indie rock e post-punk, con canzoni che raccontano figure in bilico, pensieri inquieti e stanze interiori che si chiudono e si riaprono. L’uscita del disco sarà accompagnata da un intenso tour nei club, con le prime date già annunciate.

Ecco intanto il calendario del tour della band (in aggiornamento):

24 gennaio – Verona – The Factory

31 gennaio – Firenze – Viper Theatre c/o CDP Grassina

5 febbraio -Torino – Hiroshima Mon Amour

6 febbraio – Roncade TV – New Age

7 febbraio – Bologna – Estragon

13 febbraio – Milano – Santeria

14 febbraio – Genova – Luzzati

19 febbraio – Roma – Largo Venue

20 febbraio – Caserta – Lizard Club

21 febbraio – Taranto – Mercato Nuovo

27 febbraio – Bergamo – Druso

28 febbraio – Cesena FC – Vidia

Link prevendite: linktr.ee/latempestaconcerti