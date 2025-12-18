La nostra anteprima di oggi è dedicata a “The Bat’s Discomfort”, il nuovo video dei pugliesi A Violet Pine, estratto dal nuovo album “Nothing Safe” uscito il 14 novembre 2025.
“The Bat’s Discomfort” nasce di getto ed è uno dei brani più rappresentativi degli A Violet Pine. Rispetto al primo singolo estratto, “Mr. Fingers”, ne definisce con maggiore chiarezza l’identità sonora e chiude il disco come un ritorno a casa.
Il testo racconta il distacco dalla terra d’origine, prima desiderato e poi rimpianto, un sentimento comune soprattutto a chi proviene dal Sud, sospeso tra critica e appartenenza.
Il video segue una scelta semplice e volutamente old school, senza un legame diretto con il testo.
