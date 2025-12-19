Seguiamo già da un po’ questo ottimo duo di Atlanta e ora non potevamo sfuggire a parlare di questo loro esordio.

Karla Jean Davis e James Abercrombie insieme si fanno chiamare Silk Daisys e si muovono in un campo da gioco che adoro, capace di guardare con ammirazione e affetto tanto agli Smiths quanto al dream-pop e allo shoegaze. La cosa bella è che riescono a destreggiarsi alla grande in ogni campo e la varietà del disco fa si che ogni ascolto sia sempre più piacevole e coinvolgente.

<a href="https://silkdaisys.bandcamp.com/album/silk-daisys">silk daisys by silk daisys</a>

Dicevamo Smiths, beh, difficile non pensare a Johnny Marr quando si ascolta “It’s A Laugh”, ma, tanto per variare fortemente sul tema come dicevo prima, è la parola shoegaze che si fa strada nella nostra testa con i riverberi abbaglianti e sonici di “Haunted House”. In mezzo a questi estremi ecco l’andamento Velvet Underground /J&MC di “Honeymilk” (un titolo che è già tutto un programma) mentre i J&MC di “Automatic” sono evocati da “Nervous Wreck”, ecco poi il taglio alla Sundays più eterei di “Someday” o l’accostamento sempre alla stessa band ma nella versione più spensierata (“My Love”).

Incredibile poi la freschezza e la solarità di “That Was Yesterday” che ancora ci mostra un lato accattivante, dolce, super guitar-pop ed easy di una band che, ripeto, non ha assolutamente limiti nel giocare le sue carte più variegate.

Si arriva a “Lights” (che sembra una ninnananna delicata per cuori stanchi e bisognosi di coccole) e si ha già voglia di ricominciare.

